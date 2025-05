Emendamenti Abbate (DC), dalla Regione arrivano 300.000 euro

Un emendamento dell’onorevole Ignazio Abbate alla scorsa manovra finanziaria, aveva permesso di inserire Santa Croce Camerina tra i comuni destinatari di contributi per interventi di riqualificazione urbana, di manutenzione straordinaria, di rigenerazione urbana e di investimento. Oggi l’emissione del decreto da 100 mila euro da parte dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità che permetterà di intervenire nel tratto stradale compreso tra Via Monti Carpazi e Via Monti Urali. Ne dà notizia il deputato regionale della DC, Ignazio Abbate. Grazie ad un altro emendamento dello stesso parlamentare modicano, l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, ha emesso un decreto di finanziamento di 200 mila euro per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico delle torri faro dello stadio Gianni Cosimo di Vittoria. “Al più tardi la prossima settimana - dichiara Abbate - ci sarà una conferenza di servizio in Provincia per stabilire l'iter che condurrà alla realizzazione dei lavori insieme al presidente della provincia Schembari, al Sindaco Aiello e al dirigente dell’ufficio tecnico Sinatra. Grazie a questi lavori ci sarà la possibilità di ospitare importanti manifestazioni, sportive e non, anche in orari notturni”.