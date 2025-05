Palermo, alla Libreria TanteStorie si presenta il libro di Sandra Rizza "L'eroe imperfetto"

Alla Libreria TanteStorie di via Ariosto, a Palermo, si presenta venerdì 16, alle 18, il libro di Sandra Rizza "L'eroe imperfetto". Il titolare della libreria, Giuseppe Castronovo, dialogherà con l'autrice e con la psicoanalista Cristiana Balzano. Modera l'incontro, la giornalista Manuela Modica. Brani del libro saranno letti dall'attrice Elena Pistillo.

"Nel mondo reale troppo spesso si corre il rischio di mitizzare determinate figure che non hanno fatto altro che il proprio dovere, trovando il coraggio di superare la paura, di andare fino in fondo nel rispetto del proprio ruolo, pur con i propri limiti. E troppo spesso è accaduto anche nel mondo della lotta alla mafia. E' anche su questo aspetto che la giornalista Sandra Rizza, nel suo secondo romanzo, “L'eroe imperfetto” (edizioni Laurana), porta a riflettere il lettore. Ne esce fuori un'opera avvincente e al tempo stesso profonda che affronta il tema dell’eroismo non come valore assoluto, ma come costruzione sociale, spesso piegata agli interessi di chi ha il potere di definirlo....