Mancata scerbatura a Modica, l'assessore: seguiamo criteri trasparenti

L'assessore comunale di Modica, Piero Armenia, interviene sulla mancata scerbatura nel territorio cittadino, problema sollevato anche da due consigliere (Elena Frasca e Miriam Franzò) con una interrogazione. "Sul fronte scerbature - afferma Armenia - per quanto riguarda le aree extra urbane della nostra Città, si adempie all’assegnazione alle ditte incaricate attraverso cinque semplici atti che sono assolutamente trasparenti ed oggettivi:

· Deliberazione di giunta per assegnazione somme;

· Determina per la nomina del RUP il Responsabile Unico del Procedimento;

· Redazione degli elaborati di servizio per le 11 zone interessate;

· 11 determine a contrarre;

· 11 Richieste di Offerte aperte

Se questa procedura paga dazio in termini di tempistica, di converso la stessa garantisce equità di trattamento, opportunità di accesso uguali per tutti e la possibilità di eseguire ogni lavoro a regola d’arte e sgombro da dubbi sulla legittimità della sua assegnazione. Nonostante risorse giocoforza limitate rispetto a quanto avuto in disponibilità dal nostro ente in anni passati, stiamo lavorando per fronteggiare le esigenze di scerbatura della nostra Città nei tempi e soprattutto, nei modi di legge necessari”.