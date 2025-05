Ispica, droga sequestrata dai Carabinieri: denunciato 37enne

Nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di competenza, i Carabinieri della Compagnia di Modica hanno denunciato un 37enne di Ispica, residente sulla fascia costiera. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 18 grammi di droghe pesanti, principalmente metanfetamina, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza illecita.

A seguito di una perquisizione personale e domiciliare, la droga è stata rinvenuta all’interno dell’abitazione dove l’uomo attualmente risiede, in attesa di lasciare la città per motivi professionali. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi di laboratorio per accertarne con precisione il principio attivo.