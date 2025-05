Giovane ferito a coltellate in piazza Garibaldi a Caltanissetta: indagini

Un ragazzo di nazionalità egiziana di 19 anni è stato ferito a coltellate in piazza Garibaldi, a Caltanissetta. E' accaduto ieri sera. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato. L'aggressore, ricercato dalla polizia, si è dato alla fuga a piedi tra le stradine del centro.

Il ferito è stato colpito prima ad un fianco e poi alla tempia.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118. Il giovane dopo essere stato medicato al pronto soccorso è stato ricoverato al reparto di medicina e chirurgia dell'ospedale Sant'Elia, con una prognosi di 10 giorni salvo complicazioni. Gli investigatori non escludono alcuna pista, anche quella di un probabile regolamento di conti per vicende legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Al vaglio le immagini del sistema di videosorveglianza del centro storico.