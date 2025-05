Polstrada Ragusa, intensificati controlli lungo il litorale

Controlli della Polstrada di Ragusa sulla fascia costiera e sulle principali arterie delle località notoriamente frequentate dai giovani. In particolare, nella giornata di domenica 11 maggio, nell’ambito delle iniziative dedicate alla settimana mondiale sulla sicurezza stradale, l’attività di prevenzione ha visto l’impiego di pattuglie della Polizia Stradale di Ragusa e del Distaccamento di Vittoria, con il supporto di una pattuglia della Polizia Stradale di Enna e del personale sanitario della Questura di Ragusa.

A Marina di Ragusa sono stati effettuati controlli specifici per accertare l’eventuale guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mediante l’utilizzo di apposite apparecchiature DRUGTEST.

I controlli si sono rivelati particolarmente efficaci, portando all’identificazione di 41 persone, di cui 26 sottoposte a verifica con etilometro. Sono stati inoltre controllati 26 veicoli e accertate 16 infrazioni al Codice della Strada. Tra queste, spiccano 3 casi di guida in stato di ebbrezza e 1 caso di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, i cui responsabili saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria. Complessivamente, sono stati decurtati 44 punti dalle patenti di guida e ritirati 2 documenti di guida.