Giallo a Fregene, 60enne trovata morta in una villa: sul corpo ferite da taglio

Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta in una villa di Fregene, sul litorale di Roma. Il corpo di Stefania Camboni, molto nota nella zona per esser stata sposata con un giocatore del Maccarese Calcio, è stato rinvenuto alle 7.20 di questa mattina coperto di cuscini e con diverse ferite d’arma da taglio.

.A chiamare i carabinieri è stato uno dei due figli della vittima, che vive in un'altra porzione della villa insieme alla compagna. Nella casa sono state trovate tracce di sangue. I carabinieri di Ostia, che indagano, al momento non escludono alcuna ipotesi.