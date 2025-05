Lions Club Ragusa, alla Chiesa della Badia il convegno "L'affido, un gesto d'amore"

Venerdì 16 maggio, alle ore 17:00, presso la Chiesa della Badia in Corso Italia, si terrà un convegno dedicato all’affido familiare, un tema di grande valore per la comunità. L’evento, dal titolo “L’affido, un gesto d’amore: proviamo ad essere genitori di cuore”, è organizzato dai Lions Club della circoscrizione Ragusa, con il Lions Club Ragusa Host come capofila, e vede la collaborazione del Comune di Ragusa e del Soroptimist di Ragusa. Attraverso testimonianze e interventi di esperti autorevoli, si approfondiranno gli aspetti umani, sociali e giuridici di questa scelta di grande generosità. Interverranno: Rosalia Montineri, giudice minorile presso il Tribunale per i Minori di Catania, su “Il Tribunale nell’affido”; Giuseppe Biagi, giudice onorario presso il Tribunale per i Minori di Catania, su “La famiglia nell’affido”; Maria Carfì, responsabile dell’area minori del Comune di Ragusa, su “Esperienze di affido familiare”; Claudia Parrino, garante dei diritti dell’infanzia del Comune di Ragusa. A moderare i lavori sarà l’avvocato Francesca Corbino, mentre alcune famiglie affidatarie e ragazzi affidati condivideranno le loro esperienze, offrendo preziosi spunti di riflessione. Interverrà anche l’associazione "Meta Cometa", che gestisce le famiglie e i bambini affidatari. L’incontro rappresenta un’opportunità per comprendere meglio il valore dell’affido familiare e il suo impatto sulla vita di tanti bambini e ragazzi.