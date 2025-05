Maltempo, a Stromboli straripano i torrenti: l'isola è in ginocchio

Fiumi d'acqua e una enorme massa di detriti portati dai torrenti gonfi di pioggia e straripati hanno invaso per l'ennesima volta le strade di Stromboli: l'isola, già duramente colpita da una alluvione nell'agosto del 2022, è di nuovo in ginocchio.

"E' esattamente quello che ci attendevamo e che, ormai da anni, denunciamo sarebbe accaduto visto che nessuna manutenzione è stata fatta sui corsi d'acqua, e nessun intervento è stato realizzato sul territorio", dice Rosa Oliva, presidente della Pro-loco dell'isola.

Le piogge battenti delle ultime ore hanno causato allagamenti e reso impraticabili le strade.

E la conta dei danni non è ancora cominciata.

"Dopo l'incendio del 2022 e la alluvione dell'estate - spiega Oliva - è stato un susseguirsi di calamità. Nonostante i nostri appelli nessuna istituzione si è occupata del territorio. Tra rinvii, burocrazie e scaricabarili vari siamo al punto di partenza".