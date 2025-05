Modica, lavori a Passogatta contro rischio idrogeologico

"Firmata la consegna dei lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico sul torrente Passogatta a Modica". Lo rende noto la sindaca, Maria Monisteri. " Sarà l’impresa Eredi Geraci Salvatore Srl di Mussomeli ad eseguire gli interventi finanziati per un importo complessivo di un milione di euro. La ditta se li è aggiudicati con un ribasso d’asta del 40,084%. La firma è avvenuta alla presenza dell’ingegnere Franco Verzaschi, direttore dei lavori. Le opere dovranno essere completate entro il prossimo 11 novembre. Il torrente è collocato a monte del centro abitato, subito dopo via Fontana e i lavori riguardano il primo tratto del torrente stesso in attesa degli altri interventi previsti nel secondo tratto e la cui consegna è prossima. Nel rispetto dei tempi, dopo averli appaltati, stiamo consegnando tutti gli interventi connessi alla mitigazione del rischio idrogeologico nelle zone a rischio del nostro territorio. Quella odierna è la seconda consegna che portiamo a termine dopo quella che riguardava il torrente San Liberale dove i lavori in corso procedono spediti”.