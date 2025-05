Allerta arancione domani in Calabria, scuole chiuse a Lamezia e Catanzaro

Scuole chiuse domani a Catanzaro a seguito dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale.

L'ordinanza riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, ivi compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche.

"Stante la previsione di precipitazioni intense, già dal pomeriggio di oggi - è detto in una nota del Comune - si raccomanda la cittadinanza a prestare la massima prudenza e attenzione negli spostamenti e ad evitare il transito lungo aree critiche come sottopassi, ponti, attraversamenti fluviali, lungomare".

A causa delle avverse condizioni meteo anche il sindaco di Lamezia Terme ha emesso un'ordinanza che prevede la chiusura, nella giornata di domani 16 maggio, di tutte le scuole cittadine.

"Verificato che lo scenario prospettato e le attuali condizioni meteorologiche in stato di peggioramento potrebbero comportare seri pericoli per la incolumità delle persone - è scritto nell'ordinanza - oltre che determinare disagi alla circolazione stradale ed al transito pedonale, con correlati rischi per l'intera popolazione, al fine anche di prevenire situazioni di pericolo, in considerazione di sicuri disagi per il trasporto pubblico dei pendolari su tutto il territorio, si ritiene opportuno disporre la chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e degli asili nido comunali, compreso il plesso facente parte dell'Istituto Comprensivo Borrello-Fiorentino temporaneamente allocato in Gizzeria Lido".