Fdi: "Pronti a costruire l'alternativa di Centro destra per la rinascita di Siracusa"

"In merito all’appello lanciato da Forza Italia e in particolare dall’On. Gennuso sull’unità del centrodestra a Siracusa, come Fratelli d’Italia ribadiamo con chiarezza la nostra posizione: siamo sempre stati coerenti, disponibili e leali nel percorso di costruzione di una proposta politica seria e credibile per la città.

La maggioranza che oggi guida Siracusa è eterogenea e confusa, con dentro di tutto e di più, compresi pezzi di centrodestra che, come l MPA, hanno scelto di sostenere un’amministrazione chiaramente orientata a sinistra. Una scelta che riteniamo miope e distante dai valori del centrodestra, ma soprattutto dannosa per Siracusa.

Fratelli d’Italia, a differenza di altri, non ha mai cercato scorciatoie né ha partecipato ad "accozzaglie" politiche per inseguire il potere a tutti i costi. Lo abbiamo dimostrato anche alle recenti elezioni provinciali, dove ci siamo presentati con coerenza, a testa alta, restando fedeli ai nostri principi e ai nostri elettori.

Accogliamo quindi positivamente l’invito al dialogo, ma con la consapevolezza che non servono ammucchiate o fusioni a freddo: serve un progetto serio, condiviso e credibile per il futuro della città. Fratelli d’Italia è pronta a sedersi attorno a un tavolo con tutte le forze che si riconoscono nei valori del centrodestra per costruire un’alternativa vera, capace di dare a Siracusa la guida che merita.

Iniziamo insieme un nuovo cammino, fatto di visione, identità e concretezza, per il bene di Siracusa e per rafforzare il centrodestra, dentro e fuori le istituzioni." Lço afferma Paolo Romano, coordinatore di Fdi a Siracusa