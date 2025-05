Abbandono dei rifiuti ad Avola, la sindaca Cannata: "Chi sporca paga"

n gesto incivile ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e prontamente sanzionato. Un cittadino è stato colto in flagrante mentre abbandonava rifiuti sul territorio comunale, in violazione delle regole e del buon senso civico. “Siamo impegnati ogni giorno per mantenere Avola pulita e decorosa, grazie a un sistema di raccolta differenziata porta a porta efficiente e a un Centro Comunale di Raccolta sempre attivo - dichiara il sindaco Rossana Cannata - L’abbandono dei rifiuti è un atto di inciviltà inaccettabile. Chi non rispetta le regole e l’ambiente sarà perseguito con ogni strumento previsto dalla legge”. Grazie all’ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana e alle nuove disposizioni normative, per chi abbandona i rifiuti sono previste multe salate, la confisca del mezzo utilizzato e, nei casi più gravi, l’avvio di un procedimento penale. “Chi ama Avola, la rispetta. Chi la sporca, paga. E paga caro. La linea dell’amministrazione è chiara: tolleranza zero verso gli incivili - conclude -. Invito tutti i cittadini a contribuire con senso di responsabilità e a segnalare comportamenti scorretti, a tutela della città e del bene comune”.