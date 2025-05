Nasce il gruppo consiliare 'Forzisti Siracusa': De Simone è capogruppo

Il Consiglio comunale torna in aula nel pomeriggio alle 18, in seconda convocazione, per la trattazione dei punti non esitati ieri per la caduta del numero legale: il conferimento della cittadinanza onoraria all’ex prefetto Giuseppa Scaduto; e la mozione, primo firmatario il consigliere Sara Zappulla, avente ad oggetto “Impegno dell’Amministrazione sulle politiche giovanili in città, con particolare riferimento alle risorse stanziate; e sulle irregolarità nel funzionamento della Consulta comunale giovanile”. La mozione a firma Luigi Cavarra sul “Rifacimento della discesa a mare a Costa del Sole” sarà trattata in altra seduta. Il Consiglio tornerà in aula la prossima seduta con due sedute. La prima è in programma martedì 20 maggio, alle 10, per trattare la proposta avente ad oggetto il “Piano di utilizzo del Demanio marittimo (PUDM)_Adozione preliminare”; un Odg primo firmatario Paolo Cavallaro sulla “Dislocazione dei CCR”; e una mozione del PD sulla “Sicurezza stradale”. La seconda seduta è stata convocata per giovedì 22 maggio alle 18. All’ordine del giorno tre variazioni al Bilancio di previsione. Nella seduta di ieri è stata comunicata la nascita del gruppo consiliare “Forzisti Siracusa”: ne fanno parte Damiano De Simone, capogruppo; Cosimo Burti, suo vice; e Luigi Gennuso.