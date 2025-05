Controlli nei locali pubblici, nel Ragusano scattano denunce e sanzioni

Nell’imminenza della stagione estiva, la Questura di Ragusa ha intensificato i controlli nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento delle località balneari della provincia, con l’obiettivo di verificare la regolarità delle autorizzazioni e il rispetto di leggi e regolamenti nello svolgimento delle attività. Questa operazione ha portato alla scoperta di diverse violazioni e alla conseguente applicazione di sanzioni.

In particolare, durante un controllo in un locale di somministrazione di alimenti e bevande a Pozzallo, gli agenti del Commissariato di P.S. di Modica hanno accertato lo svolgimento di un evento danzante all’interno della struttura, la quale risultava sprovvista sia della licenza di pubblica sicurezza che dell’autorizzazione comunale per intrattenimenti musicali. Inoltre, è emersa la mancanza della documentazione relativa all’impatto acustico dell’impianto di diffusione sonora.

Il personale dello stesso Ufficio di polizia ha inoltre denunciato e sanzionato il titolare di un locale di Scicli per aver organizzato un evento danzante in assenza della prescritta licenza di pubblica sicurezza, attività svolta peraltro su un’area demaniale non agibile.

Anche a Marina di Ragusa si sono riscontrate irregolarità. La Divisione Polizia Amministrativa, durante un controllo, ha constatato la trasformazione abusiva di un locale in luogo di pubblico spettacolo. Al momento dell’accesso, era in corso un intrattenimento danzante in assenza della verifica di agibilità della struttura e della relativa licenza.