La polizia esegue controlli a tappeto ad Avola ed in periferia

Nella serata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato d di Avola e del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, hanno eseguito, nel territorio di Avola, capillari servizi di controllo del territorio anche con l’impiego del camper della Polizia di Stato. Il servizio di controllo e prevenzione, che ha previsto l’effettuazione di numerosi posti di controllo, ha la finalità precipua di elevare il livello di sicurezza percepito dai cittadini e di scoraggiare atteggiamenti improntati alla violenza, soprattutto tra i giovani che, approfittando della presenza di numerosi coetanei, danno sfogo ai più esecrabili comportamenti violenti e irrispettosi nei confronti di altri minori. In tale contesto operativo, i Poliziotti hanno identificato 80 persone e controllato 33 veicoli. Tre sono state le sanzioni amministrative elevate per violazioni al codice della strada.