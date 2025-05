Strage di Capaci, Tribunale chiama scuola il 23 maggio a Palermo

Si rinnova, per il secondo anno consecutivo, il legame che unisce il mondo della scuola con gli avvocati e i magistrati palermitani. Il 23 maggio, in occasione del trentatreesimo anniversario della strage di Capaci, ci saranno davanti al Tribunale circa 3.000 studentesse e studenti per l'iniziativa "Tribunale chiama scuola", organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Palermo, Associazione Nazionale Magistrati di Palermo e Rete per la Cultura Antimafia nella Scuola.

Si comincia alle ore 9.00, in piazza Vittorio Emanuele Orlando, dove si esibiranno, con performance musicali e letture in memoria dei martiri di Capaci, le studentesse e gli studenti di 59 scuole palermitane che aderiscono alla Rete per la cultura antimafia nella scuola, una organizzazione che riunisce 167 scuole della Regione Siciliana.

A seguire, dalle 11,30 in piazza della Memoria - all'interno della Cittadella giudiziaria - avrà luogo la commemorazione solenne della strage in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, assieme agli uomini della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.

Saranno presenti oltre alle studentesse e studenti delle scuole aderenti alla Rete, studenti universitari, avvocati e magistrati.