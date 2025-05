Massacra di calci e pugni il suo cane, incastrato a Erice

Un episodio di violenza inaudita si è verificato in queste ore a Erice, in provincia di Trapani, dove un cane simil pitbull è stato letteralmente massacrato di botte dal proprietario. Il fatto, ripreso dalle telecamere installate fuori dalla propria abitazione da un privato cittadino, è stato segnalato alla Sezione dell’OIPA di Trapani, che tramite il Delegato Baldo Ferlito si è attivata per cercare di mettere in salvo il povero cane.

Nel video si vede un uomo che tiene al guinzaglio il cane, una femmina adulta e, di punto in bianco e senza apparente motivo, si scaglia contro di lei con una violenza impensabile, colpendola ripetutamente all’addome e sulla testa con calci e pugni. Insieme a lui altre due persone, un uomo e una donna, conducevano al guinzaglio altri due cani simil pitbull, un adulto e un cucciolo di pochi mesi.

Allertati dell’accaduto, la Polizia di Stato e i Servizi Veterinari dell’ASL di Trapani sono intervenuti prontamente, identificando l’uomo – che è risultato essere una persona senza fissa dimora – e ponendo sotto sequestro il povero cane oggetto di maltrattamento. Trasferito presso l’Ambulatorio Veterinario Comunale di Erice, ora sta ricevendo le cure necessarie a seguito del brutale pestaggio.

L’OIPA è intervenuta subito con denuncia per il reato di maltrattamento di animali. “Ci attiveremo affinché il cane venga definitivamente sottratto al relativo proprietario, e che per quest’ultimo venga comminata una pena esemplare. Solo in questo modo si può pensare di fermare atti del genere” dichiara l’Avv. Claudia Taccani, responsabile dell’Ufficio Legale dell’OIPA e portavoce del Presidente.