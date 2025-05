Turista belga soccorso dalla Capitaneria nelle rocce di Cassibile

Nella mattinata odierna è pervenuta alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Siracusa, una segnalazione inerente un bagnante infortunato a seguito di una rovinosa caduta sulla scogliera della località Marchesa del Cassibile.

Valutata l’impossibilità di procedere ad un recupero via terra, a causa delle asperità ed altezza di quel tratto roccioso di costa, si attivava la macchina dei soccorsi via mare, disponendo l’impiego della motovedetta CP 568 con a bordo personale militare dipendente abilitato Soccorritore marittimo.

Raggiunto il luogo dell’incidente, il malcapitato, un turista di nazionalità belga di anni 78, confermava l’impossibilità a deambulare per il trauma subito e per le diverse escoriazioni riportate in seguito alla caduta.

Considerato che le condizioni del mare, in peggioramento, non consentivano alla vedetta di avvicinarsi alla piattaforma rocciosa su cui si era adagiato l’infortunato, è entrato in azione il Soccorritore marittimo, che a nuoto, ha raggiunto il turista belga.

Verificate le condizioni dell’infortunato, ormai rassicurato dalla presenza della Guardia Costiera, il Soccorritore marittimo procedeva a sostenere, in galleggiamento e con l’ausilio di un salvagente anulare, il bagnante, trainandolo a nuoto sino alla motovedetta che attendeva nello specchio acqueo antistante.

Salito a bordo dell’unità della Guardia Costiera, dopo 20 minuti di navigazione, l’infortunato veniva sbarcato, cosciente, presso la banchina 5 del Porto Grande di Siracusa, dov’era presente un’unità operativa mobile del 118 per le cure mediche del caso.