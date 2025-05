Palermo, festa non autorizzata: denunce e sequestri

Una festa non autorizzata con bene 600 persone e tanto di dj. La polizia di Palermo, nell'ambito dei controlli contro la cosiddetta 'malamovida', ha effettuato un accesso in una struttura ricettiva dove era stata organizzata una serata danzante promossa via social. Gli agenti hanno scoperto un'area esterna allestita con un punto ristoro all'interno di una roulotte, un'area bar interna coperta, arredata con un bancone per la mescita, a fianco della quale si esibiva un dj e un'area adibita a pista da ballo. L'organizzato della festa è stato identificato ma non ha fornito alcuna licenza di pubblico spettacolo per l'evento né una perizia fonometrica della strumentazione musicale utilizzata. L'area, così come gli strumenti musicali, sono stati sequestrati e la festa è stata interrotta verso la mezzanotte. L'organizzatore è stato denunciato.