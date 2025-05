Manca il parere dei garanti, a rischio congresso del Pd siciliano

Ore febbrili nel Pd in Sicilia. Lacelebrazione del congresso regionale, sul quale è in atto unduro scontro all'interno del gruppo dirigente, potrebbe essere arischio perché la commissione regionale di garanzia, come silegge nel verbale visionato dall'ANSA della seduta di due giornifa, "non ha alcuna copia del provvedimento con il quale è statoapprovato il regolamento congressuale regionale, né tantomeno harilasciato parere in quanto non richiesto da alcuno organismodel partito". Parere che "è obbligatorio" recita il comma 2dell'art.3 del regolamento delle Commissioni di garanziaapprovato dalla direzione nazionale del Pd.