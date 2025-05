Trapani, IA utilizzata per scoprire i fiancheggiatori di Messina Denaro

L'intelligenza artificiale ha contribuito alle indagini sulla rete di favoreggiatori che hanno protetto la latitanza di Matteo Messina Denaro.

Grazie all'IA gli investigatori hanno potuto selezionare in tempi decisamente più brevi le immagini delle telecamere, che erano state piazzate nel Trapanese per arrivare alla cattura del capomafia, riuscendo a ricostruire gli spostamenti dell'auto da lui usata nell'ultimo periodo.

In questo modo, ad esempio, è stato possibile scoprire i tragitti fatti dal boss e alcune delle persone incontrate: come Floriana Calcagno, l'insegnante finita in manette il 14 aprile scorso con l'accusa di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati.