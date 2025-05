Operatori socio sanitari aggrediti da paziente a Favignana

Ancora un episodio di violenza contro il personale sanitario avvenuto questa volta nell'arcipelago delle Egadi.

La scorsa notte, a Favignana, due volontari dell'associazione Anpas Paceco Soccorso sono stati aggrediti durante un intervento di emergenza.

Allertati per un codice giallo, i due - un uomo e una donna - sono stati assaliti da un giovane in evidente stato di alterazione: prima minacciati con un coltello e un accendino, poi presi a calci e pugni.

L'aggressore ha persino tentato di fuggire con l'ambulanza. Solo l'arrivo delle forze dell'ordine ha riportato la calma.

È la seconda aggressione nel giro di un mese ai danni di volontari Anpas in Sicilia. «Serve più sicurezza - ha commentato il presidente regionale Lorenzo Colaleo - solo stanotte due episodi, a Favignana e a Scordia. È una situazione diventata ormai insostenibile».

Solidarietà e vicinanza sono state espresse ai volontari aggrediti e alla presidente di Paceco Soccorso, Rosanna Di Maggio.