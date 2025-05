Pallanuoto donne, ultima fatica per l'Orizzonte Catania per la conquista dello scudetto

Bissare la vittoria di mercoledì scorso per approdare alla finale tricolore.

L'Ekipe Orizzonte Catania vuole competere per il venticinquesimo scudetto della sua storia e, per farlo, domani a Trieste le ragazze allenate da Martina Miceli dovranno ripetere la buona prova di gara uno, vinta 11-7.

Con diretta su RaiSport a partire dalle 18.30 le etnee saranno in acqua consapevoli di non avere ancora conquistato nulla. "Nella prima partita della semifinale - commenta Aurora Condorelli, portiere dell'Ekipe Orizzonte Catania - abbiamo costruito molto e fatto tante cose buone, che abbiamo provato e per cui ci siamo allenate durante la lunga pausa. Ancora però abbiamo messo solo un piccolo mattone sul nostro percorso e domani a Trieste daremo il massimo per continuare a costruirlo nel migliore dei modi, tutte insieme".

Le semifinali scudetto si giocano al meglio delle tre partite.

L'eventuale gara tre fra Ekipe Orizzonte e Pallanuoto Trieste si giocherebbe mercoledì 21 alle 18:30, a Nesima (Ct).