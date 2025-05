Ucraina-Russia, da negoziati ok scambio mille prigionieri: discusso incontro Putin-Zelensky

Accordo raggiunto oggi, venerdì 16 maggio, al vertice di Istanbul per lo scambio di mille prigionieri, ovvero mille russi per altrettanti ucraini. E' questo il primo vero risultato, ottenuto durante i colloqui, che si sono svolti tra la delegazione inviata da Mosca e quella arrivata da Kiev. Lo ha dichiarato ai giornalisti il capo della delegazione russa, l'ex ministro della Cultura e consigliere del presidente russo Vladimir Putin, Vladimir Medinski. "Nei prossimi giorni ci sarà u

Durante i negoziati, hanno aggiunto, si è anche parlato di come arrivare a un accordo per il cessate il fuoco e di un possibile incontro tra il leader del Cremlino Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Incontro che avrebbe potuto tenersi in queste ore a Istanbul, se Putin avesse accettato l'invito di Zelensky e l'auspicio del presidente americano Donald Trump. Pronto a raggiungere i due leader in guerra se l'incontro si fosse tenuto.

La Russia è "soddisfatta" dei risultati ottenuti a Istanbul ed è pronta a ulteriori incontri. "Nel complesso siamo soddisfatti dei risultati e pronti a proseguire i contatti" ha detto Medinsky, aggiungendo che i negoziati potranno proseguire una volta che entrambe le parti si saranno confrontate su un possibile cessate il fuoco.