Modica, ritardi nella scerbatura: continuano le polemiche

Ritardi nelle operazioni di scerbatura e disinfestazione nel territorio modicano: le consigliere Frasca e Franzò non si accontentano delle risposte dell'assessore Armenia. "Comprendiamo - affermano - le limitazioni delle risorse, ma è importante che l'amministrazione comunale sia in grado di garantire i servizi essenziali ai cittadini, tra cui la manutenzione, la scerbatura del verde e la disinfestazione del territorio comunale, servizi che come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa sono strettamente connessi alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Chiediamo pertanto agli Amministratori interpellati di fornire risposte concrete sui tempi e sui modi con cui intendono affrontare le operazioni di scerbatura e disinfestazione della nostra città".