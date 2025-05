Mediaset rinnova e allunga il contratto a Gerry Scotti

Mediaset annuncia con entusiasmo il rinnovo e l'allungamento del contratto con Gerry Scotti.

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ci tiene a sottolineare: "Caro Gerry, sei un grande.

Artisticamente e umanamente. Insieme continueremo a fare grandi cose e nuovi prodotti. Grazie per tutto il tuo lavoro, sei un vero pilastro della nostra televisione, della nostra Mediaset".

Gerry Scotti si prepara così ad affrontare una nuova, stimolante, fase della sua carriera. Con questo accordo, Mediaset non solo conferma la sua centralità nell'offerta di Canale 5, ma gli affida un ruolo nello sviluppo e nella realizzazione di nuovi e importanti progetti editoriali.

Per poter affrontare al meglio i numerosi impegni attuali e dedicarsi con energia ai nuovi progetti a partire dal prossimo autunno, Mediaset e Gerry Scotti, in accordo con Fascino, hanno deciso - pur con grande rammarico del conduttore - di rinunciare alla sua partecipazione a Tu Sì Que Vales. In questi anni, accanto a Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, Gerry ha regalato al pubblico momenti indimenticabili, contribuendo in maniera decisiva al successo del programma. Mediaset è certa che il talento, l'esperienza e l'inesauribile capacità comunicativa di Gerry Scotti rappresentino una risorsa di grande valore per Canale 5.