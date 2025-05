Anziano investito dalla propria auto: morto a Catanzaro

Un anziano è morto dopo essere stato investito dalla propria autovettura in via Carlo V, zona centrale di Catanzaro.

La vettura, dalla quale l'uomo era sceso per aprire un cancello, si è improvvisamente messa autonomamente in movimento nella stradina in forte pendenza, schiacciando la vittima contro il muro di uno stabile.

Soccorso dal personale sanitario del Suem 118 in condizioni apparse subito critiche, l'anziano è stato portato in ospedale dove è deceduto poco dopo.

Sul luogo dove è avvenuto l'incidente stradale sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale che hanno provveduto a mettere in sicurezza il sito e il veicolo. L'auto che ha travolto la vittima infatti aveva terminato la sua corsa contro il muro dove è presente un contatore del gas metano, potenzialmente a rischio. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale che ha avviato gli accertamenti del caso.