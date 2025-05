Partorisce un bambino e lo getta vivo nel water: arrestata a Roma

Ha partorito nel bagno dell'abitazione di alcuni amici e poi avrebbe spinto il bimbo, nato vivo, nel water. E' accaduto a ottobre alle porte di Roma.

La donna, una ventinovenne di origini nigeriane, è stata arrestata nei giorni scorsi dalla polizia che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le indagini sono scattate in seguito alla segnalazioni dei medici del pronto soccorso dove si era presentata negando di aver partorito.

Il corpo del neonato è stato ritrovato in un tombino collegato alle tubature di scarico dell'abitazione. Gli altri due figli della donna sono stati affidati a parenti.