Enna ospita le Finali Regionali della Don Bosco Cup 2025 Under 15 e Under 17

A pochi giorni dalla conclusione delle Pigiessiadi 2025, che si sono svolte dall’8 all’11 maggio al Serenusa Resort di Licata, il Comitato Regionale PGS Sicilia è già all’opera per un nuovo grande appuntamento: le Finali Regionali della Don Bosco Cup di Calcio a 5 – categorie Under 15 e Under 17, in programma domani ad Enna.

Le squadre qualificate per la fase finale Under 15 sono: San Filippo Neri (Catania), Vigor San Cataldo (Caltanissetta), GP2 Sporting Olivarella (Messina), Game Sport RG (Ragusa), Bonifato Alcamo (Trapani) e Don Bosco Ranchibile (Palermo).

Per la categoria Under 17, si contenderanno il titolo: Phonix Sicil Nebrodi (Catania), Vigor San Cataldo (Caltanissetta), Bonifato Alcamo (Trapani) e Don Bosco Ranchibile (Palermo).

Sarà una giornata all’insegna dello sport, della sana competizione e dello spirito salesiano che anima tutte le attività delle Polisportive Giovanili Salesiane. Le finali rappresentano la naturale prosecuzione di un percorso che si fonda su valori educativi profondi, dove il campo da gioco diventa palestra di vita.