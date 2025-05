Ricercato da sette mesi, pakistano preso a Comiso

Era ricercato da circa 7 mesi lo straniero di origini pakistane arrestato dagli agenti della volante del Commissariato di Comiso, colpito da un ordine di carcerazione emesso il 19 Novembre dello scorso anno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, dovendo scontare la pena di 2 anni e 21 giorni di reclusione.

L’extracomunitario è stato fermato da una volante, impegnata nell’ordinaria attività di controllo del territorio e, sottoposto a controllo, è emerso che nei suoi confronti pendeva un provvedimento restrittivo, quale cumulo per alcune condanne definitive per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, tentato furto in abitazione e ricettazione, per cui è stato tratto in arresto.

Dopo la notifica dell’ordine di esecuzione, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, per l’espiazione della pena.