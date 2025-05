Report di Arcigay Siracusa, Garavini: "In un anno 110 crimini di odio"

Come ogni anno, in occasione del 17 maggio, Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia, Arcigay presenta il Report sull’omolesbobitransfobia in Italia. <Un momento – dichiara il presidente di Arcigay Siracusa, Armando Caravini – che dovrebbe farci riflettere su quanto sia allarmante il contesto politico-sociale che stiamo vivendo ed attraversando>. Il monitoraggio raccoglie 110 episodi di crimini d’odio avvenuti in Italia tra maggio 2024 e maggio 2025, segnalati dai mass media e catalogati dall’associazione LGBTQIA+. Il fenomeno, per come viene descritto da questo monitoraggio, si distribuisce in modo capillare su tutto il territorio nazionale, con una maggiore concentrazione nelle grandi città come Roma, Napoli, Milano, ma coinvolge anche i centri minori. Gli atti di violenza includono aggressioni fisiche, insulti, ricatti, minacce, vandalismo, discriminazioni istituzionali e casi di stalking, spesso perpetrati da gruppi o in contesti familiari. Nel report sono riportati anche tre suicidi di cui hanno parlato i media nell’ultimo anno e che hanno evidentemente un’origine nel clima d’odio in cui quelle persone si trovavano a vivere. Il quadro è allarmante: dilagano le violenze di branco (28 casi), spesso legate a gruppi neofascisti (6 episodi), o ad adescamenti a scopo di rapina (4). Allarmano anche le violenze domestiche (8, con 2 arresti) e i 3 suicidi di giovani LGBTQIA+. Gli eventi sono selezionati da una reading list di oltre 40 fonti giornalistiche: nel report, per ciascuna notizia, è riportata una delle fonti che l’hanno trattata. Il report si presume risenta di un fenomeno di under-reporting importante e strutturale, più significativo rispetto ad altri ambiti proprio per la difficoltà che a volte le vittime incontrano nel denunciare le violenze, Tale difficoltà può diventare una vera e propria impossibilità, che condanna all'invisibilità e all'impunità molte vicende. Va anche evidenziato che alcuni casi riportati dai giornali non sono fatti isolati, ma violenze ricorrenti perpetrate da gruppi organizzati: è il caso ad esempio del gruppo squadrista intercettato dalla Procura di Padova, composto da almeno dieci ragazzi tra i 15 e i 23 anni, e che secondo quanto emerso dalle indagini avrebbe organizzato e attuato in pochi mesi spedizioni punitive omofobe ai danni di almeno 10 vittime nella zona industriale di Padova. <Questo report – conclude Caravini - non vuole essere la fotografia esaustiva di un fenomeno, nel fornire un numero. Rappresenta, invece, un’occasione importante per osservare i crimini d’odio da vicino, basandosi sui fatti e su come emergono dalle autorità, cercando di osservare tendenze in grado di orientare l’agenda politica dei decisori pubblici>. Gli eventi segnalati dai media sono stati categorizzati, a seconda delle caratteristiche, attraverso delle tag, che permettono di osservare la ricorrenza di alcuni fenomeni: -

- BRANCO (28 occorrenze): Aggressioni di gruppo, spesso con violenza fisica o verbale.

- PESTAGGIO (22): Aggressioni fisiche, a mano nuda o armata, talvolta con ferite gravi.

- ISTITUZIONI (18): Episodi legati a enti pubblici, luoghi simbolici o rappresentanti istituzionali.

- DISCRIMINAZIONE (15): Esclusione, minacce o atti di emarginazione.

- FASCISMO (13): Episodi con connotati ideologici espliciti di estrema destra.

- FAMIGLIA (8): Violenze domestiche o rifiuto familiare. 2 arresti!!

- SUICIDIO (3): Atti estremi legati a pressioni sociali.

- ADESCAGGIO (4): Adescamenti attraverso dating app o luoghi di battuage, per finalità violente o di rapina.

- STALKING (6): Persecuzioni ripetute.

- VANDALI (15): Scritte, danneggiamenti, offese anonime nello spazio pubblico

- TRANS (5): Aggressioni o discriminazioni specifiche contro persone transgender.