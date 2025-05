Referendum, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini a Modica

Martedì 20 maggio a Modica il Segretario Generale della CGIL, Maurizio Landini, in piazza per la campagna referendaria: “Cinque Sì per cambiare il lavoro”

Sarà una tappa provinciale di grande rilievo quella che porterà a Modica, in piazza Matteotti, il Segretario Generale della CGIL, Maurizio Landini, per sostenere il Referendum dei prossimi 8 e 9 Giugno con una campagna incentrata su cinque quesiti fondamentali per il futuro dei diritti del lavoro in Italia. L’appuntamento è per le ore 19.00, nel cuore della città barocca. Il programma della manifestazione:

● Introduce e coordina la rete civica “Bedda Ciao”, espressione di un impegno di tutti per i diritti e la giustizia sociale;

● Saluti istituzionali Giuseppe Roccuzzo, Segretario provinciale CGIL di Ragusa;

● Intervento di Don Paolo Catinello, direttore della Caritas diocesana di Noto, voce autorevole del mondo ecclesiale sul tema della povertà lavorativa e dell’inclusione;

● Conclusioni affidate a Maurizio Landini, Segretario Generale della CGIL nazionale.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della campagna a sostegno del referendum abrogativo dell’8 e 9 giugno, che mira a restituire centralità al lavoro con cinque quesiti chiari e necessari: I quesiti riguardano, in quattro casi, temi relativi ai licenziamenti e alla sicurezza sul lavoro, il primo tra tutti è sull’abrogazione del contratto a tutele crescenti previsto dal Jobs act. Il quinto quesito è invece relativo all’acquisizione della cittadinanza italiana e prevede il dimezzamento del periodo di soggiorno legale in Italia (dai 10 anni attualmente previsti ai 5 proposti), per farne richiesta.

