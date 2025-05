Palermo, messa a 120 anni dalla nascita del cardinale Carpino

Una messa in ricordo del cardinale di Palermo Francesco Carpino a 120 anni dalla nascita sarà celebrata in Cattedrale il 18 maggio alle 18 da Don Biagio Amata, salesiano del Don Bosco Ranchibile. Carpino nato a Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa il 18 maggio del 1905 succede a Ernesto Ruffini nel 1967 e guida l'arcidiocesi di Palermo fino al 1970 quando decide di dimettersi probabilmente poiché a suo avviso la complessità dei problemi da risolvere richiede di mettere a punto programmi a lunga scadenza e pertanto l'intervento di un arcivescovo più giovane. L'allora Papa Paolo VI respinge le dimissioni ma Carpino è determinato a farsi da parte. Il prelato ricopre quindi alcuni incarichi nella Congregazione per i Vescovi, nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Il 27 gennaio del 1978 è nominato cardinale vescovo di Albano. Il 5 ottobre del 1993 muore a Roma ed è sepolto a Palermo in Cattedrale nella cappella di Sant aCristina. "È un antesignano del dialogo ecumenico con le chiese orientali assieme a tutto l'episcopato siculo" sottolinea Don Amata curatore del volume "Cardinale Francesco Carpino.Testimonianze e Studi".