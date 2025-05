Asp di Catania e Iacp presentano Quartieri In Salute

Sarà presentato ufficialmente martedì 20 maggio, alle ore 10.00, presso lo Spazio integrato sito nei locali di viale Biagio Pecorino 5, a Librino, il progetto “Quartieri InSalute”, promosso dall’Asp di Catania e dall’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP). L’iniziativa, che si inserisce nella cornice del Protocollo d’intesa sottoscritto nel mese di aprile tra le due Istituzioni, mira a costruire un sistema coordinato di interventi, aperto alla partecipazione di associazioni e organizzazioni del Terzo Settore attive sul territorio. Alla cerimonia di presentazione, moderata da Ruggero Sardo, interverranno Giuseppe Laganga Senzio, direttore generale dell’Asp di Catania; Angelo Sicali, presidente dello IACP di Catania; Patrizia Giambarveri, direttore generale dello IACP, e Giuseppe Grasso, direttore del PTA “San Giorgio” di Librino. Saranno, inoltre, presenti il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell’Asp di Catania, Tamara Civello e Giuseppe Angelo Reina, e i componenti del Gruppo di Lavoro interistituzionale. Prevista la partecipazione del sindaco del Comune di Catania, Enrico Trantino, con il vicesindaco, Paolo La Greca, e il presidente del VI Municipio, Francesco Valenti. Il progetto, ispirato a un modello innovativo di welfare di comunità, delineato dal Decreto Ministeriale 77/2022 (che definisce i modelli e gli standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale), punta a realizzare interventi per la promozione del benessere e il miglioramento della qualità della vita degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con particolare attenzione rivolta ai soggetti più fragili (anziani, bambini e persone con disabilità). Il nuovo Spazio integrato rappresenta il primo risultato concreto del Progetto “Quartieri InSalute” e si propone come punto di riferimento per i cittadini, offrendo informazioni e orientamento ai servizi socio-sanitari. All’interno dello Spazio saranno organizzate attività di promozione della salute e di prevenzione rivolte a tutte le fasce d’età, con particolare attenzione agli screening, ai corretti stili di vita e al benessere psicofisico.