Vertenza sanità privata,a Siracusa un sit - in di Cgil e Cisl

I lavoratori della sanità privata e dei centri di riabilitazione e delle RSA di Siracusa manifestano a tutela dei loro diritti. A tal fine le segreterie della Funzione pubblica di Cgil e Cisl hanno organizzato un sit-in per sensibilizzare sulla necessità di una mobilitazione generale in vista dello sciopero nazionale del 22 maggio indetto per il settore. Dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, le associazioni datoriali AIOP e ARIS non hanno fatto alcun passo in avanti e continuano a subordinare l’apertura delle trattative per il rinnovo contrattuale alla garanzia di una copertura integrale dei costi da parte di Ministero e Regioni. Un silenzio assordante e una posizione inaccettabile, che lascia oltre 200mila professionisti del settore senza contratto da 6 e 13 anni.

È una battaglia per la dignità del lavoro: per recuperare potere d’acquisto, per il riconoscimento professionale e la valorizzazione del personale.

È una battaglia di civiltà per chi lavora, ma anche per garantire ai cittadini la qualità dei servizi di cura e assistenza. È una battaglia per riconoscere il valore della sanità privata e della competenza e responsabilità dei lavoratori che operano nel settore.