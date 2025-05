Motociclista si schianta contro il guard rail: morto a Misterbianco

Tragedia nella notte intorno alle 3 sulla Strada Statale 121, tratto Catania-Paternò, all'altezza dello svincolo Misterbianco centro e sulla carreggiata in direzione Paternò, per un incidente. Il conducente di una moto ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento e ha sbattuto contro il guardrail morendo sul colpo.

Sul posto sono giunti i Carabinieri e i sanitari del 118 e le indagini per fare luce sulla dinamica del sinistro sono ancora in corso. La vittima aveva 35 anni.