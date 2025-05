Anniversario statuto dei lavoratori, martedì Landini in piazza ad Avola

Martedì 20 maggio 2025, alle ore 17.00 in Piazza Umberto I ad Avola, la CGIL di Siracusa promuove una grande iniziativa pubblica in occasione del 55° anniversario dello Statuto dei Lavoratori – la storica Legge 300 del 1970 – nata anche grazie al sacrificio dei braccianti caduti nei Fatti di Avola del 1968.

Una giornata simbolica, fortemente radicata nella memoria collettiva e proiettata nel futuro dei diritti e del lavoro. Concluderà la manifestazione il Segretario Generale della CGIL, Maurizio Landini.

Interverranno:

il Segretario Generale della CGIL di Siracusa,

il Presidente provinciale dell’ANPI,

un rappresentante della Diocesi di Noto,

una giovane immigrata,

un giovane precario

e una studentessa universitaria.

Sarà l’occasione per riflettere sulla storia e sul presente del mondo del lavoro, ma anche per rilanciare con forza l’adesione alla campagna referendaria della CGIL dell’8 e 9 giugno: una straordinaria occasione di partecipazione popolare per restituire dignità, diritti e tutele a milioni di lavoratori oggi privi di protezione.

“Avola è il luogo da cui tutto ha avuto inizio. È da qui che, 55 anni fa, si è messo in moto un processo che ha portato alla conquista dello Statuto dei Lavoratori. Oggi, da quello stesso luogo, vogliamo dire che è possibile cambiare ancora, che i diritti non sono un ricordo del passato ma una battaglia urgente del presente. Per questo – afferma Roberto Alosi, Segretario Generale della CGIL di Siracusa – invitiamo tutta la cittadinanza, le scuole, le associazioni, i lavoratori, le lavoratrici, i giovani, a partecipare numerosi. La memoria non basta: servono voce, presenza e impegno per difendere la nostra Costituzione e rilanciare una nuova stagione di giustizia sociale.»

Un appuntamento di memoria e lotta, di unità e speranza. Perché solo chi conosce la propria storia è capace di costruire il futuro.