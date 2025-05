Pallamano, lo Scicli Social Club cerca la quinta vittoria di fila

Il campionato di serie B di pallamano volge al termine e lo Scicli Social Club nella penultima giornata della stagione affronta, davanti al proprio pubblico, Il Giovinetto Petrosino e va a caccia della quinta vittoria consecutiva. La squadra trapanese, allenata da Carmelo Benigno, occupa la seconda posizione in classifica a soli due punti da Cus Palermo e Girgenti, quindi, si gioca nelle ultime due giornate le chances per il salto di categoria. Nella partita di andata, dello scorso 25 gennaio, il sette sciclitano uscì sconfitto di misura (28-27), dopo una gara giocata alla pari con i più accreditati avversari e furono solo i secondi finali a determinare la sconfitta.

“Siamo arrivati alla fine del campionato e trattandosi dell’ultima partita in casa vogliamo fare bene davanti ai nostri sostenitori – ha precisato il coach Luca Ammatuna -. Giocheremo senza assilli. Avrò modo di dare spazio ad alcuni giovani under che si sono ben comportati nel campionato di categoria”. La sfida del “PalaJungi” si giocherà domani alle ore 17,00 e sarà diretta da Nunzio Bertino e Michelangelo Manuele.