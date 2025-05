Il Foggia festeggia, Emmausso condanna il Messina alla retrocessione in serie D

Il Foggia mantiene la serie C, il Messina retrocede in serie D. E' questo l'esito del play-out del girone C

della serie C dopo la gara di ritorno vinta dalla squadra pugliese per 1-0. L'andata, a Messina, si era chiusa sullo 0-0. Il gol òartita per i rossoneri è stato realizzato dall'ex peloritano Emmausso al 18'.

FOGGIA (3-5-2): Perina 7.5; Salines 6 (38' st Camigliano sv), Parodi 6, Dutu 6; Felicioli 6; Tascone 6.5 (22' st Mazzocco 6.5), Pazienza 6.5, Gala 6.5 (22' st Kiyine 6), Zunno 7.5; Emmausso 7 (38' st Orlando sv), Sarr 5.5.

In panchina: De Simone, Testa, Silvestro, Santaniello, Marzupio, La Porta, Da Riva, Touho, Brugognone, Spanò.

Allenatore: Gentile 7.

MESSINA (4-3-1-2): Krapikas 6; Garofalo 5.5, Gelli 5.5, Dumbravanu 5.5, Lia 6 (42' st Pedicillo sv); Petrucci 5.5 (1' st De Sena 5), Buchel 5.5, Crimi 5.5; Chiarella 5 (1' st Dell'Aquila 6.5);

Luciani 5 (34' st Costantino), Tordini 5.5 (18' st Vicario 6).

In panchina: Meli, Ingrosso, Gyamfi, Marino, Haveri, Mameli, Anzelmo, Morichelli.

Allenatore: Gatto 5.5.

ARBITRO: Calzavara di Varese 7.

RETI: 18' pt Emmausso.

NOTE: cielo sereno, terreno in buone condizioni, spettatori 6.130.

Espulso Costantino al 52' st per una gomitata a un avversario.

Ammoniti Chiarella, Gelli, Luciani, Mazzocco, Emmausso, Kiyine.

Angoli 5-4 per il Foggia. Recupero: 3', 8'. Al 24' st Perina neutralizza il calcio di rigore calciato da Luciani.