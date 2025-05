Ocean Viking soccorre 273 migranti in tre operazione

Sono in tutto 273 le persone soccorse oggi da Ocean Viking nel mediterraneo in tre distinte operazioni. La nave di Sos Mediterranee, ricevuta una segnalazione da Alarm Phone, si e' diretta verso una barca di legno stracarica in pericolo nella Sar tunisina e 65 persone sono state soccorse e prese a bordo. Una seconda segnalazione da parte di Alarm Phone ha spinto Ocean Viking verso l'imbarcazione Aurora di Sea-Watch, che aveva gia' valutato la situazione di 77 persone, tra cui due bambini piccoli. La nave di Sos Mediterranee ha preso a bordo anche questi. Le operazioni di soccorso sono proseguite quando Ocean Viking ha individuato una barca di legno sovraffollata in difficolta' nella Srr maltese: 131 persone, tra cui un neonato e quattro bambini, sono state soccorse. Molti erano esausti e con mal di mare e hanno ricevuto assistenza medica.