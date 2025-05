Coniugi di Pace del Mela arrestati in flagranza per spaccio di cocaina

Due coniugi di Pace del Mela (Messina) sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione nell'abitazione della coppia, estesa anche all'esercizio commerciale di vendita di ortofrutta gestito dall'uomo, i militari hanno sequestrato circa 230 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento e per il taglio della sostanza stupefacente e 1.475 euro, probabile provento dell'attività illecita di spaccio. Durante la perquisizione è stato scoperto un sistema di videosorveglianza, realizzato, spiegano gli investigatori dell'Arma, con "il verosimile intento di osservare i movimenti davanti l'abitazione, in modo da potersi dedicare all'attività illecita di spaccio senza essere scoperti". La droga è stata inviata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.