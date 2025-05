Incendio a Partinico, il fuoco distrugge un casolare

Incendio questo pomeriggio alla periferia di Partinico, il rogo ha avvolto un casolare incontrada Garofalo. Le fiamme si sono alimentate con una certa violenza. Fortunatamente nell'abitazione in quel momento non si trovava nessuno. I vigili del fuoco e una pattuglia del commissariato di polizia hanno cercato di spegnere il rogo. Sono state trovate diverse bombole di gas che sono state raffreddate dalle squadre di soccorso. A lanciare l'allarme i residenti della zona, quando hanno sentito il forte odore di bruciato e hanno visto levarsi una nube di fumo dalla casa. Le fiamme sono state alimentate a causa delle folte sterpaglie che si trovavano intorno alla struttura. I danni sono ingenti, anche alla muratura. Probabile che sarà certificata l'inagibilità della casa. Sono in corso le indagini per accertare la natura dell'incendio.