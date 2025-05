Tre assenze pesanti nel Siracusa per la sfida casalinga contro il Guidonia

Domani( inizio ore 16) al “ De Simone “ il Siracusa affronterà il Guidonia, per la terza giornata del triangolare della Poule Scudetto di serie D, cercando di ottenere il “pass” per le semifinali, previste per il 25 maggio (andata) e l’1 giugno (ritorno). La squadra di Turati, contro la formazione rosso-blu capitolina, sarà priva di Di Grazia e Alma per infortunio, con l’assenza per 2 giornate di squalifica di Russotto. Ciro Ginestra allenatore del Guidonia, dopo la sconfitta contro il Casarano, ha dichiarato che la squadra giocherà il solito calcio, ma con l’obiettivo di vincere in Sicilia. Turati, dopo l’ultimo allenamento di rifinitura per gli azzurri, ha evidenziato che l’avversario è una formazione molto temibile, specialmente quando è in possesso di palla. Incontro che si presenta sulla carta favorevole per il fattore “casa” al Siracusa, anche se bisognerà mantenere alta la concentrazione, per evitare ingenuità che potrebbero compromettere la lunga serie di risultati positivi. Anche per l’incontro di domani, il “patron” Alessandro Ricci, invita i tifosi aretusei a riempire lo stadio d’azzurro. Arbitrerà l’incontro il signor Raineri di Como.

Salvo Marischi

(nella foto Marco Palermo uno dei pilastri del Siracusa)