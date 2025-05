Danneggiato a Marina di Gioiosa Jonica ex Lido Aquarius

Ignoti hanno danneggiato la scorsa notte a Marina di Gioiosa Jonica, nella Locride, l'ex lido balneare 'Aquarius', struttura che era stata confiscata definitivamente ad un noto clan della 'ndrangheta. L'impianto era stato assegnato lo scorso anno dall'Agenzia nazionale dei beni confiscati all'associazione 'Don Milani' e riconvertito in uno spazio sociale grazie al progetto di riutilizzo dei beni sottratti alla 'ndrangheta. In un comunicato stampa, la Caritas diocesana della curia vescovile di Locri-Gerace, ha definito l'atto vandalico "non solo un attacco a un edificio, ma al valore stesso della legalita' che questo luogo incarna. La Caritas - prosegue la nota - si unisce in solidarieta' all'associazione 'Don Milani' e a tutti coloro che, con coraggio, lavorano per restituire dignita' e speranza al nostro territorio. Continueremo a essere al loro fianco, perche' costruire una Locride piu' giusta, solidale e libera e' un impegno che ci riguarda tutti. Non lasciamoci intimidire: moltiplichiamo i gesti di responsabilita' e cittadinanza attiva. Solo cosi' - si legge - possiamo garantire un futuro migliore alle nuove generazioni".