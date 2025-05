Viaggiava in direzione Bari con 50 chili di hashsh in auto

Viaggiava in autostrada in direzione Bari, con un carico di 50 chilogrammi di hascisc sudiviso in panetti e del valore di circa 600 mila euro nascosto nella sua Mercedes Gla. Per questo un giovane di 26 anni è stato arrestato da agenti della squadra mobile che lo hanno intercettato eseguito prima mentre percorreva la A16, l'autostrada Napoli -Canosa, fino a quando si è immesso sulla A14. All'altezza dell'uscita Bari sud l'hanno fermato mentre stava pagando il pedaggio. Prima i documenti da controllare e poi l'auto con lascoperta della droga. L'uomo, che non aveva precedenti penali né di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La sua Mercedes, i suoi due telefonini e l'hascisc sono stati sequestrati.