Pallanuoto donne, l'Orizzonte Catania in finale scudetto: affronterà la Sis Roma

L'Ekipe Orizzonte approda alla finale scudetto del campionato di A1 femminile di pallanuoto. Le rossazzurre affronteranno la Sis Roma.

Gara uno si giocherà sabato 24 maggio a Catania, gara due martedì 27 a Roma, l'eventuale gara tre ancora a Catania sabato 31 maggio.

Le catanesi hanno staccato il pass per la finale battendo a domicilio Trieste nella gara due della semifinale tricolore, bissando il successo conquistato tre giorni fa con lo stesso punteggio a Catania e chiudendo la serie sul 2-0.

Partita in crescendo per le rossazzurre, che hanno chiuso il primo tempo sul 2-2, vincendo il secondo per 3-1. Decisiva la supremazia delle etnee nella terza frazione, chiusa con un netto 5-2. Ininfluente il 2-1 a favore delle padrone di casa nell'ultimo parziale di gioco. Bronte Halligan e Charlize Andrews sono state le top-scorer del match con tre gol ciascuno.

"Le ragazze sono state brave - ha detto Martina Miceli, coach dell'Ekipe Orizzonte Catania -, questa non era una partita facile come non lo è stata quella di mercoledì scorso dopo un mese senza giocare. Trieste è un'ottima squadra e ha fatto un buon campionato. Credo anche che questa poteva essere considerata una finale scudetto".