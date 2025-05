Tragedia al lungomare di Catania, all'altezza del bar La Tavernetta. Un giovane che avrebbe compiuto 20 anni quest'anno è morto dopo essere annegato in mare. E' accaduto ieri pomeriggio. Secondo alcune ricostruzioni il giovane si sarebbe tuffato in acqua per recuperare un pallone. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale del capoluogo etneo e i militari della Guardia Costiera.