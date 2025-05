Teatro Antico di Taormina trasformato in un cantiere: protestano i turisti

Infuriati i turisti che in questi giorni avrebbero voluto visitare il teatro greco di Taormina. Biglietti acquistati e tour organizzati, si sono ritrovati praticamente a camminare in un "cantiere".

Il teatro ospiterà un evento voluto dalla Fondazione Bulgari e sono in corso i lavori di allestimento.

Nessuno, però, avrebbe avvertito i visitatori o i tour operator. Paghiamo 14 euro per vederlo così, ma la cosa che mi disturba è che nessun dice niente, nessuno si lamenta, si subisce e basta. Come possono dare le autorizzazioni per trasformare il teatro in questo modo? Forse dimenticano cge è un monumero. Dove sono le istituzioni?", denuncia su Fb una guida turistica postando una foto del teatro.