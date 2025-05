Pd, Barbagallo: " In Sicilia mio atteggiamento sempre inclusivo"

Il congresso sta andando avanti e la risposta migliore, in questo momento, la stanno dando gli iscritti, rispondendo alle polemiche, alle tensioni sulle regole e dicendo: noi ci siamo. Questo fine settimana, in base ai dati che ci vengono forniti dai circoli, c'è una grande affluenza alle urne. La media è del 75 % dei voti al livello regionale". Così il segretario uscente del Pd in Sicilia, Anthony Barbagallo, parlando a margine di un'iniziativa a sostegno della candidata alla segreteria provinciale di Palermo, Mari Albanese, replica alle polemiche sulla validità del congresso regionale in cui è l'unico candidato. In base ai dati forniti dal partito siciliano su 240 circoli in Sicilia, ad oggi, dal 16 sera, data in cui si sono aperte le votazioni per le procedure congressuali, hanno votato circa il 10% degli iscritti, con una percentuale di affluenza del 75%. Si vota per il rinnovo della segreteria regionale, per gli organismi e i segretari di circoli e per gli organismi e i segretari provinciali. Le votazioni si concluderanno entro il 1 giugno e dal 15 giugno si stabilirà la data dell'assemblea regionale in cui si eleggerà il presidente dell'assemblea regionale, nella prima seduta, poi si voterà per la direzione regionale e infine si proclamerà il segretario regionale. "Stasera - prosegue - ci sarà lo spoglio in alcuni circoli più popolosi. In questo momento il partito deve rispondere parlando di proposte politiche e temi per il riscatto della Sicilia", conclude Barbagallo.